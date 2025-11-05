விஜய் தலைமையில் இன்று சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம்!

தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையில் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம், மாமல்லபுரத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் இன்று நடைபெறவுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் சுமார் 2,000 பேர் பங்கேற்பர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கரூர் சம்பவத்துக்குப் பிறகு, விஜய் எந்தவொரு பொது நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொள்ளாமல் இருந்த நிலையில், இன்று சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
இந்தக் கூட்டத்தில், தேர்தலுக்கான வியூகங்கள் வகுக்கப்படுவதுடன் தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்படவிருக்கின்றன. தொடர்ந்து, கட்சியின் தலைவர் விஜய் உரையாற்றுகிறார்.
