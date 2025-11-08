கமல்ஹாசன் - சீமான்.
தமிழ்நாடு

சீமானுக்கு மநீம தலைவர் கமல்ஹாசன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து

சீமானுக்கு மக்கள் நீதி மய்ய தலைவர் கமல்ஹாசன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
சீமானுக்கு மக்கள் நீதி மய்ய தலைவர் கமல்ஹாசன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், எப்போதும் அண்மையில் இருக்கும் இளைய சகோதரர் சீமான் . பிறந்த பிரதேசமானாலும் சரி, தேர்ந்துகொண்ட திரைத்துறையானாலும் சரி பக்கத்திலேயே பயணம் செய்பவர்.

எடப்பாடியின் அற்பத்தனம் அம்பலமானது!: ஆர்.எஸ்.பாரதி

பின்பற்றும் கொள்கையில் இவர் காட்டும் பிடிமானமும் பிடிவாதமும் வியத்தலுக்குரியவை.

தான் தோன்றுவது எந்த அரங்காக இருந்தாலும் அதில் புகழொடு தோன்றும் பண்பும் திறனும் மிக்க அன்புத் தம்பி, நாம் தமிழர் இயக்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர், செந்தமிழன் சீமானுக்கு இன்று பிறந்தநாள். இந்நாளில் அவரை அணைத்து வாழ்த்துவது எனக்கு மகிழ்ச்சி.

நீடு வாழ்க இளவல். இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இன்று தனது 59ஆவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்.

இதையொட்டி அவருக்கு கட்சித் தலைவர்கள் பலர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Makkal Needhi Maiam leaders Kamal Haasan has wished Seeman a happy birthday.

