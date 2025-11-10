தில்லி கார் வெடிப்பு: தமிழகத்தில் போலீஸார் உஷார்!

தில்லியில் நிகழ்ந்த கார் வெடிப்புச் சம்பவத்தையடுத்து. தமிழகத்தில் போலீஸார் உஷார்படுத்தப்பட்டு, பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தில்லி செங்கோட்டை அருகே திங்கள்கிழமை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தையடுத்து, அங்கு அசாதாரண சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த மத்திய உள்துறை எச்சரிக்கை விடுத்தது. இதையடுத்து, தமிழகம் முழுவதும் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துமாறு தமிழக காவல் துறையின் பொறுப்பு தலைமை இயக்குநர் ஜி.வெங்கடராமன் உத்தரவிட்டார்.
மேலும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள், அனைத்துப் பகுதியிலும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொள்ளும்படியும், முக்கியமான பகுதிகளில் கண்காணிப்பு, ரோந்துப் பணியை அதிகப்படுத்தும்படியும் போலீஸாருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
இதையடுத்து, தமிழகம் முழுவதும் திங்கள்கிழமை இரவு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. குறிப்பாக, பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், சந்தைகள்,வழிபாட்டுத் தலங்கள், வணிகவளாகங்கள் உள்ளிட்ட மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய இடங்களில் மெட்டல் டிடெக்டர் மூலம் அனைவரும் சோதனை செய்யப்படுகின்றனர். பாதுகாப்பு பணியில் 1.20 லட்சம் போலீஸார் ரயில் நிலையங்களில், காவல் துறை கண்காணிப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் நிலையத்துக்கு வரும் அனைத்து பயணிகளும், அவர்களது உடைமைகளும் மெட்டல் டிடெக்டர் மூலம் சோதனை செய்யப்பட்டே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சென்னை எழும்பூர், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளின் உடைமைகள் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டே உள்ள எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறது. கடலோரப் பகுதிகளிலும் போலீஸார் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளனர். இங்கு 24 மணி நேரமும் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வரு கின்றனர்.
இதேபோல, சென்னை விமான நிலையப் பகுதிகளில் 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்புபணியில் சுமார் 1.20 லட்சம் போலீஸார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னையில் பாதுகாப்பு: சென்னையில் கோயம்பேடு சந்தை, புறநகர் பேருந்து நிலையம் ஆகியவற்றில் பொதுமக்களை போலீஸார் சோதனைக்குட்படுத்தி வருகின்றனர்.
அதேபோல மாநகர் முழுவதும் போலீஸ் கண்காணிப்பும், ரோந்துப் பணியும் அதிகரிப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு பணியில் சுமார் 15,000 போலீஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்தப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மறு உத்தரவு வரும் வரை நீடிக்கும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
