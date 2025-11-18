தங்கம் விலை தடாலடியாக குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(நவ, 18) சவரனுக்கு 1,120 குறைந்துள்ளது.
இந்த மாதம் தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த நவ.13-ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ.2,400 உயர்ந்து ரூ.95,200-க்கு விற்பனையான நிலையில், நவ.14-இல் சவரனுக்கு ரூ.1,280 குறைந்து ரூ.93,920-க்கு விற்பனையானது. தொடர்ந்து சனிக்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் அதிரடியாக குறைந்தது.
நேற்று(நவ, 17) கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,540-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 1,120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 91,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 140 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 குறைந்து ரூ.170-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3,000 குறைந்து ரூ.1.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
