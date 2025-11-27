தமிழ்நாடு

நவ. 29ல் திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம்!

திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு...
DMK MPs meeting on nov 29
திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம்.கோப்புப்படம்
Updated on
1 min read

வருகிற நவம்பர் 29 ஆம் தேதி திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என்று கட்சித் தலைமை அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து கட்சியின் பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நவ. 29 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை காலை 10 மணியளவில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயம், முரசொலி மாறன் வளாகத்தில் உள்ள கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெறும்.

திமுக மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிக்க | தவெகவில் இணைந்தது ஏன்? - செங்கோட்டையன் பேட்டி

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

DMK
duraimurugan
MK stalin

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com