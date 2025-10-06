தமிழ்நாடு

தீபாவளிக்கு 20,378 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்!

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 20,378 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் தெரிவித்ததாவது:

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, சென்னையில் இருந்து 14,208 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். பிற பகுதிகளில் இருந்து 6,000 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

தீபாவளி விடுமுறை முடிந்து சொந்த ஊர் திரும்ப ஏதுவாக, 3 நாள்களுக்கு 10,529 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்தவா்கள் சென்னை உள்ளிட்ட பிற நகரங்களில் வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊா்களுக்கு செல்வதற்கு வசதியாக, தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.

அதேபோல, தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னையிலிருந்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் 108 ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் அதன்படி பிறமாநிலங்களுக்கு 54 ரயில்களும், தெற்கு மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட தமிழகப் பகுதிகளுக்கு 54 ரயில்களும் இயக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Transport Minister S.S. Sivasankar has announced that 20,208 special buses will be operated on the occasion of Diwali.

