தமிழ்நாடு

காலையில் குறைந்த தங்கம் விலை மாலையில் உயர்வு

தங்கம் விலை காலையில் குறைந்த நிலையில் தற்போது உயர்ந்துள்ளது.
Gold price
தங்கம் விலை
Published on
Updated on
1 min read

தங்கம் விலை காலையில் குறைந்த நிலையில் தற்போது உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரன் ரூ.640 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.90,720க்கு விற்பனையாகிறது. அதேசமயம் கிராம் ரூ.80 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,340க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு நாள்தோறும் உயர்ந்து வருகிறது.

பிரதமருடன் கேரள முதல்வர் சந்திப்பு: நிவாரண நிதி விடுவிக்கக் கோரிக்கை!

கடந்த சில நாள்களாக காலை, மாலை என இரு நேரங்களில் தங்கம் விலை மாற்றமடைந்து வரும் நிலையில் இன்று(வெள்ளிக்கிழமை) காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,320 குறைந்து ரூ. 90,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

ஒரு கிராம் ரூ.165 குறைந்து ரூ. 11,260-க்கு விற்பனையானது.

Summary

Gold prices have now risen after falling in the morning.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

chennai
Gold Price
chennai gold rate

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com