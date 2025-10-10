ரத்த தானத்தில் தமிழகம் முன்னிலை: மா. சுப்பிரமணியன்

சென்னை: நாட்டிலேயே, ரத்த தானத்தில், தமிழகம்தான் முன்னிலையில் விளங்குவதாக தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகம், மற்ற மாநிலங்களைக் காட்டிலும் முன்னிலையில் இருப்பதாகவும், தமிழகத்தில் 101 அரசு ரத்த தான மையங்கள் செயல்பட்டு வருவதாகவும், 252 தனியார் ரத்த தான மையங்கள் செயல்படுகின்றன என்றும் கூறுகிறார்.
மாநில அளவில், ரத்த வங்கிகளில், எந்தெந்த வகை ரத்தம் இருப்பு உள்ளது என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ள ஏதுவாக மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இணையதளம் செயல்படுகிறது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
