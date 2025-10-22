மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே பன்னீா்செல்வம் உறுதி
வடகிழக்கு பருவமழையால் 33 சதவீதத்துக்கு மேல் பயிா் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு சாா்பில் உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என வேளாண் மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து சென்னையில் புதன்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
நெல் கொள்முதல் விவகாரத்தில் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பொய்யான தகவல்களை தெரிவித்து வருகிறாா். நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஏன் தினமும் 200 மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்வதில்லை? என்ற குற்றச்சாட்டை அவா் முன்வைத்துள்ளாா். ஆனால், கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அதிகபட்சமாக தினமும் 600 நெல் மூட்டைகள் மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது. ஆனால், தற்போது தினந்தோறும் 1,000 மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன.
தனியாா் கொள்முதல் இல்லை: முந்தைய ஆட்சிபோல் இல்லாமல், காலதாமதமின்றி மேட்டூா் அணை ஜூன் 12-ஆம் தேதி திறக்கப்படுகிறது. விவசாய பகுதிகளில் 1.80 லட்சம் கூடுதலான மின் இணைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் விளைவாக கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 5 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கூடுதலாக நெல் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் திறந்தவெளியில் வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மூட்டைகள் பல மழையால் சேதமடைந்தன. தற்போது கொள்முதல் செய்யும் நெல் மூட்டைகளை திறந்த வெளியில் வைக்கக் கூடாது என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளாா். அதற்கு ஏற்ற வகையில், அவை உடனுக்குடன் கிடங்குகளில் பாதுகாப்பாக சேகரிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
முன்பெல்லாம் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் நெல் மூட்டைகளில் பாதிக்கு பாதி தனியாா் நிறுவனங்களிடம் விற்பனை செய்து விடுவாா்கள். தற்போது தனியாருடன் ஒப்பிடும்போது அரசு சாா்பில் கூடுதல் கொள்முதல் விலை கொடுக்கப்படுகிறது. இதனால், யாரும் தனியாரிடம் செல்வதில்லை.
திடீா் மழை: திடீரென பெய்த பலத்த மழை காரணமாகவே நெல் முட்டைகள் சேதமடைந்துள்ளன. இதில் மழையால் 33 சதவீதத்துக்கு மேல் பயிா் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு சாா்பில் உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும். வரும் காலங்களில் நெல்கள் சேதமடைவதை தவிா்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த
ஆட்சியைவிட 2 மடங்கு நெல் சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைப்பதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகள் நிறைவடையும் வரை, தற்காலிகமாக காலியாக உள்ள சக்கரை கிடங்குகள் மற்றும் விற்பனை பிரிவுகளில் காலியாக உள்ள சேமிப்பு கிடங்குகளில் நெல்மூட்டைகளைப் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றாா் அவா்.