வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி!

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி
வங்கக் கடலில் அக்.24(நாளை) புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

முன்னதாக அக்.25ல் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகக்கூடும் என அறிவித்துள்ளது.

புதிதாக உருவாகும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி வலுவடைந்து காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகுமா அல்லது வலுவிழக்குமா என்பதை இதன் நகர்வை பொருத்துதான் கணிக்கப்படும்.

நாளை உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, மண்டலமாக மாறி பெயரிடும் அளவிற்கு மாறும் என ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர். இதனிடையே நாளை ஒருசில மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

ஏற்கெனவே தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நேற்று காலை நிலவரப்படி, தமிழக கடலோர பகுதிகளில் நிலவியது. இது காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதியாகவே இன்று வலுவிழந்துள்ளது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் வலுவிழக்க உள்ளது.

தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்கள், புதுச்சேரியில் இன்றும், நாளையும் இடி, மின்னலுடன் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தமிழக வட கடலோர பகுதிகள், தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

