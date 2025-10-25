தமிழ்நாடு

பாமக செயல் தலைவர் காந்திமதி: ராமதாஸ் அறிவிப்பு

பாமகவின் புதிய செயல் தலைவர் அறிவிப்பு...
பாமகவின் செயல் தலைவராக காந்திமதியை நியமித்து கட்சியின் தலைவர் ராமதாஸ் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸுக்கும் அவரது மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக கருத்து மோதல் நிலவி வருகிறது. ராமதாஸின் எதிர்ப்பை மீறி, அன்புமணி கட்சி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில் ராமதாஸ் தலைமையில் கடந்த ஆகஸ்டில் நடைபெற்ற பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுக் கூட்டத்தில், கட்சியின் விதிகளுக்குப் புறம்பாக நடந்ததாக அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டு, இதுகுறித்து அன்புமணி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் அன்புமணி பதிலளிக்காததால் அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக ராமதாஸ் அறிவித்தார்.

அவரை செயல் தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதாகவும் ராமதாஸ் அறிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் கட்சியின் புதிய செயல் தலைவராக தனது மூத்த மகள் காந்திமதியை நியமிப்பதாக ராமதாஸ் அறிவித்துள்ளார்.

தருமபுரியில் நடைபெற்று வரும் கூட்டத்தில் இதனை அறிவித்த ராமதாஸ், 'காந்திமதி கட்சியையும் வளர்ப்பார், எனக்கும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்' என்று தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து காந்திமதி, 'இந்த பதவி எனக்கு எதிர்பாராமல் கிடைத்தது,தந்தையின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவேன்' என்று கூறினார்.

PMK Leader Ramadoss announced that Gandhimathi is the new PMK working leader

