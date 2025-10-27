தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

வார தொடக்க நாளான இன்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைத்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.11,450க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400க்கும் ரூ.91,600க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.170க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் விலை புதிய உச்சம் தொட்டு வரும் நிலையில் இன்று சற்று குறைந்திருப்பது மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளது.
