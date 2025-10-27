தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

வார தொடக்க நாளான இன்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைத்துள்ளது.
Gold price
தங்கம் விலை
Published on
Updated on
1 min read

வார தொடக்க நாளான இன்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைத்துள்ளது.

அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.11,450க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400க்கும் ரூ.91,600க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.170க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் விலை புதிய உச்சம் தொட்டு வரும் நிலையில் இன்று சற்று குறைந்திருப்பது மக்களுக்கு ஆறுதல் அளித்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் ஆச்சி! நடிகை ஜூன் லாக்ஹார்ட் 100வது வயதில் காலமானார்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

chennai
gold rate

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com