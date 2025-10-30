காலையில் குறைவு; மாலையில் உயர்வு: தங்கம் விலை நிலவரம்!
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(அக். 30) காலையில் ரூ. 1,800 குறைந்த நிலையில், மாலை ரூ. 1,600 உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்து வந்தன. இதன் காரணமாக, தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து புதிய உச்சங்களை தொட்டு வந்தன.
அந்த வகையில், கடந்த அக். 17-இல் தங்கம் விலை ரூ.97,600-க்கு விற்பனையாகி புதிய உச்சத்தைத் தொட்டது.
தொடர்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்த வரும் தங்கத்தின் விலை இன்று(வியாழக்கிழமை) காலை ஒரு கிராம் ரூ.225 குறைந்து ரூ. 11,100-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,800 குறைந்து ரூ. 88,800-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை வர்த்தகம் நிறைவடையும் தருவாயில், தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1600 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 90,400-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 200 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,300-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லாமல ஒரு கிராம் ரூ. 165-க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
The price of gold jewellery in Chennai today (Oct. 30) fell by Rs. 1,800 in the morning and rose by Rs. 1,600 in the evening.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.