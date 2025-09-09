தமிழ்நாடு

அதிமுக கோமா நிலையில் உள்ளது: அமைச்சர் சேகர்பாபு

அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி
அமைச்சர் சேகர்பாபு
அமைச்சர் சேகர்பாபுகோப்புப்படம்
அதிமுக கோமா நிலையில் உள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

சென்னை மயிலாப்பூர் திருவள்ளுவர் கோயில் புனரமைப்பு பணியை பார்வையிட்டபின் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் சேகர்பாபு,

"எந்த கட்சியாவது நாங்கள் தேர்தலில் தோல்வி அடைவோம் என்று சொல்வார்களா? எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வரும் தேர்தலில் 210 தொகுதிகளில் வெல்வதாக குறைவாகச் கூறியிருக்கிறார். 234 தொகுதிகளிலும் வெல்வதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருக்க வேண்டும். 210 தொகுதிகளோடு நிறுத்திவிட்டார். அதிமுக கோமா நிலையில் உள்ளது.

திமுக மக்கள் விரும்பும் காட்சி. திமுகவை வசைபாடிய அண்ணாமலையே திமுக வலுவாக இருக்கிறது, திமுக கூட்டணி வலுவான கட்டமைப்பு கொண்டிருக்கிறது எனப் பேசியிருக்கிறார். அதிலிருந்தே திமுக பற்றி தெரியும்.

அதிமுக கோமா நிலையில் இருக்கிறது. தை மாதத்திற்குள் 4,000 கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தவிருக்கிறோம்" என்று கூறினார்.

Summary

Minister sekhar babu says that ADMK is in coma stage

