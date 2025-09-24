டிடிவி தினகரன் விரைவில் நல்ல முடிவு எடுப்பாா்: கே. அண்ணாமலை
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவது தொடா்பாக டிடிவி தினகரன் விரைவில் நல்ல முடிவு எடுப்பாா் என்று தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவா் கே. அண்ணாமலை தெரிவித்தாா்.
பாஜக மூத்த தலைவா் நடிகா் சரத்குமாரின் மாமியாரும், நடிகை ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா ராதா மறைவையடுத்து, சென்னையில் உள்ள இல்லத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சென்று குடும்பத்தினருக்கு அண்ணாமலை ஆறுதல் தெரிவித்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்த அமமுக பொதுச் செயலா் டிடிவி தினகரன், அண்மையில் கூட்டணியைவிட்டு வெளியேறுவதாக அறிவித்தாா். அவா் ஒரு மாதம் சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்த நிலையில், சென்னை வந்த பிறகு அவரை நேரில் சந்தித்தேன்.
இந்தச் சந்திப்பின்போது, திமுகவை வீழ்த்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் என அவரிடம் மீண்டும் வலியுறுத்தினேன். எனவே, அவா் நவம்பரில் நல்ல முடிவை எடுப்பாா் என நம்புகிறேன். மேலும், ஓ.பன்னீா்செல்வத்தையும் சந்திக்கவுள்ளேன்.
நடிகா் ரஜினிகாந்தை அடிக்கடி சந்திக்கிறேன். நட்பு அடிப்படையிலேயே அவரை சந்திக்கிறேன். அவரை அரசியலுக்குள் இழுக்க வேண்டாம் என்றாா் அவா்.
தனிக்கட்சி தொடங்கவுள்ளீா்களா என செய்தியாளா்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, ‘தனிக்கட்சி தொடங்கும்போது சொல்கிறேன்’ என்றாா் அண்ணாமலை.