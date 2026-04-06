சொந்தமாக விவசாய நிலம் இல்லை: இபிஎஸ் சொத்து மதிப்பு!

அதிமுக பொதுச்செயலாளரின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்கள் வேட்புமனு தாக்கலில் இன்று (ஏப். 6) தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் அவருக்கு சொந்தமாக விவசாய நிலம் இல்லை என்றும் ரொக்கம் 50 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டுமே இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்திற்கு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கலுக்கான கடைசி நாளான இன்று (ஏப். 6) எடப்பாடி தொகுதியில் 8 வது முறையாகப் போட்டியிடுவதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அந்த வேட்புமனுவில் அவரின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
அதில், எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அசையும் சொத்து, ரொக்கம் ரூ. 50 ஆயிரம், 100 கிராம் தங்க நகைகள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அசையா சொத்துகள் ஏதும் இல்லை, விவசாய நிலங்கள் எதுவுமில்லை எனவும் வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரூ. 17 லட்சம் கடன் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மனைவி ராதா பெயரில் 8 ஏக்கர் விவசாய நிலம், பண்ணை வீடு, அவரின் பெயரில் மொத்த சொத்து மதிப்பு ரூ. 3.45 கோடி உள்ளது. மேலும், தன் மீது 5 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும் வேட்புமனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
TN Election 2026 No Agricultural Land of His Own edappadi palanisamy Asset Value!
