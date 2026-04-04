Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
கேரளம்

சொத்து மதிப்பு ரூ.84 மட்டும்! தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்!

கேரள தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளரின் சொத்து மதிப்பு ரூ.84 மட்டுமே என்பது தொடர்பாக....

News image

ஆஷ்னா தம்பி (26) - ANI

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 4:37 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரள பேரவைத் தேர்தலில் களம் காணும் பெண் வேட்பாளர் ஒருவர் தன்னுடைய சொத்து மதிப்பு ரூ.84 மட்டும் என தேர்தல் பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

கேரளம் உள்பட தமிழகம், புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம், புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களில் ஏப்ரல் மாதம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அதிலும் கேரளத்தில் வரும் ஏப்.9 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு செய்ய இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் கடந்த மார்ச் 23 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. 140 தொகுதிகளைக் கொண்ட கேரளத்தில், கட்சிகள் தீவிர தேர்தல் பிரசாரத்தையும் வாக்கு சேகரிப்பையும் தொடங்கியுள்ளன. இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி, ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி போன்ற கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கிடையே கடும் போட்டி நிலவுகின்றன.

கேரள பேரவைத் தேர்தலில் ஏட்டுமானூர் தொகுதியில் இந்திய சோஷலிச ஐக்கிய மையத்தின் (கம்யூனிஸ்ட்) (எஸ்.யூ.சி.ஐ.) சார்பில் வேட்பாளராகக் களமிறங்கும் ஆஷ்னா தம்பி (26) சொத்து மதிப்பாக ரூ. 84 என பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதழியல் பட்டதாரியான இவர் கையில் ரூ.44 ரொக்கமாகவும், வங்கிக்கணக்கில் ரூ.40 வைத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல், நிலம், தங்கம், வெள்ளி போன்ற எந்தவித அசையும், அசையா சொத்துக்களும் தன்னிடம் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், தேர்தலுக்கான செலவுகளை மக்களிடமிருந்து நிதியாகப் பெற்று, அதனை வைத்து மக்களுக்குப் பணியாற்றுவதாக கூறியுள்ளார்.

Summary

A female candidate contesting the elections in Kerala has declared in her election affidavit that her total assets amount to just ₹84.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தமாகா களம் கண்ட 5 சின்னங்கள்!

கேரளம், அஸ்ஸாமில் வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்று கடைசி! சூடுபிடிக்கும் பிரசாரக் களம்!

தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுப்பு... கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத பாஜக நிர்வாகி!

மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு