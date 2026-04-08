தஞ்சாவூரில் 4-ம் கட்ட சுற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்குகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!

திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் தனது 4-ம் கட்ட சுற்றுப் பயணத்தைத் தஞ்சாவூரில் தொடங்குகிறார்.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகிற ஏப். 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளதையொட்டி கட்சித் தலைவர்கள், வேட்பாளர்கள் தீவிரமாக பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலினும் தமிழகம் முழுவதும் பிரசாரம் மேற்கொண்டு திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்கு சேகரித்து வருகிறார்.
இன்று திருவண்ணாமலையில் பிரசாரம் செய்து வரும் மு.க. ஸ்டாலினின் 4 ஆம் கட்ட சுற்றுப் பயணம் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
திமுக தலைமை அலுவலகம் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
"தமிழகம் முழுவதும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரசாரம் செய்து வாக்கு சேகரிக்கிறார்.
இந்த தொடர் பிரசாரத்தை மு.க. ஸ்டாலின், மார்ச் 31-ஆம் தேதி திருவாரூரில் தொடங்கிய நிலையில், நான்காம் கட்ட பரப்புரையை ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி தஞ்சாவூரில் தொடங்குகிறார்.
தி.மு.க. தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சார்பில், சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மு.க. ஸ்டாலின் நான்காம் கட்டமாக தஞ்சாவூரில் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார்.
ஏப். 10, வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு தஞ்சாவூரிலும்
ஏப். 11, சனிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு புதுக்கோட்டையிலும் இரவு 7 மணிக்கு திருப்பத்தூரிலும்
ஏப். 12, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு பரமக்குடியிலும் இரவு 7 மணிக்கு தூத்துக்குடியிலும் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், அந்தந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேட்பாளர்களை ஆதரித்து வாக்கு சேகரிக்கிறார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
திருவண்ணாமலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசாரம்!
கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்புமனு ஏற்பு!
முதல்வர் ஸ்டாலினின் 3ஆம் கட்ட தேர்தல் பிரசார சுற்றுப் பயணம்
ஏப். 3 முதல் தென் மாவட்டங்களில் மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்! சுற்றுப்பயண விவரம்...
வீடியோக்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு