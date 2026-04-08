Dinamani
திமுக தோல்வி குறித்து புள்ளி விவரங்களுடன் விவாதிக்கத் தயார்: இபிஎஸ்ஈரானுக்கு வரி குறைப்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை : டிரம்ப்அதிமுக ஆட்சியில் கொளத்தூர் சிறப்பான தொகுதியாக மாறும்:எடப்பாடி பழனிசாமிஅமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!
/
தமிழ்நாடு

கடலூரில் விஜய் பிரசாரம் நடைபெறுமா? புதுவை தேர்தலால் ஒத்திவைப்பு!

கடலூரில் நடைபெறவிருந்த தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரசாரம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகத் தகவல்...

News image

தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 4:16 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கடலூரில் நடைபெறவிருந்த தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரசாரம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப். 23 அன்று நடைபெறவுள்ளது. திமுக, அதிமுக, நாதக மற்றும் பிரபல நடிகரான விஜய் தலைமையிலான தவெக இடையில் நான்கு முனைப் போட்டி நடைபெறுகிறது.

தமிழகத்தில் தேர்தலுக்கான வாக்குச் சேகரிப்பு பணிகளை பல்வேறு கட்சிகளும் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதையடுத்து, தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, கடலூர் மாவட்டத்தில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து ஏப். 9 அன்று கடலூர் மஞ்சக்குப்பம் திடல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொள்ள காவல் துறை அனுமதி வழங்கியிருந்தது.

இந்த நிலையில், புதுச்சேரியில் நாளை (ஏப். 9) சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறுவதால், தவெக தலைவர் விஜய்யின் தேர்தல் பிரசாரம் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரம் வரும் ஏப். 11 அன்று நடைபெறும் எனக் கூறப்படுகிறது.

Summary

election campaign of TVK leader Vijay in Cuddalore, has been postponed.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

44 நிமிடங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

59 நிமிடங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு