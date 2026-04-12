திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியா? முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில்!

முதல்வர் ஸ்டாலின் - படம்: எக்ஸ்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 3:42 am

திமுக - தவெக இடையே போட்டி நிலவுவதாக, விஜய் கூறுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரசாரம் செய்வதற்காக சனிக்கிழமை (ஏப். 11) இரவு பரமக்குடிக்கு வந்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இன்று காலை பரமக்குடியில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின், அப்பகுதி மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தார்.

இதனிடையே செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

ஜனநாயகன் திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்தது தொடர்பான கேள்விக்கு, ”ஜனநாயகன் பற்றி பதில் கூற வேண்டிய அவசியமில்லை” என்றார்.

ஜனநாயகன் படம் குறித்து திமுக மீது தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா வைத்த விமர்சனம் குறித்த கேள்விக்கு, ”ஆதவ் அர்ஜுனா செய்திகளை நான் படிப்பதில்லை” என்றார்.

தவெகவுக்கும் திமுகவுக்கும்தான் போட்டி என்று தவெக தலைவர் சொல்கிறாரே என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின், “அதற்குப் பதில் தெரிவிக்க நான் தயாராகயில்லை என்றார்.

எப்போதும் திமுகவிற்கும் அதிமுகவிற்கும் தானே போட்டி, தமிழ்நாட்டிற்கும் தில்லிக்கும்தான் போட்டி என்று சொல்ல காரணம் என்ன? என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின் , அதிமுகவின் முகமூடியை போட்டுக்கொண்டுதானே பாஜக உள்ளே வருகிறது; அதனால், அதுதான் உண்மை” என்றார்.

மேலும் அவர் பேசுகையில், ” எடப்பாடி பழனிசாமி தோல்வியின் விரக்திக்கு சென்றுவிட்டார். அந்த விரக்தியில் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார். நடைப்பயிற்சி செல்வது என்னுடைய வழக்கம். மக்கள் உற்சாகமான வரவேற்பு அளிக்கின்றனர். மக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்” என்றார்

Chief Minister Stalin has responded to questions raised by reporters regarding Vijay's assertion that a rivalry exists between the DMK and the TVK.

எத்தனை பேர் வந்தாலும் திமுகவின் வெற்றியைத் தடுக்க முடியாது: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்

