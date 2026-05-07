பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் மம்தாவை எதிா்த்து வெற்றிபெற்ற பாஜக வேட்பாளரின் உதவியாளா் சுட்டுக்கொலை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டும் அமெரிக்கா-ஈரான் பேச்சு விஜய் மீதான பண முறைகேடு வழக்கு: பட்டியலிட உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு ரசாயன ஆயுதம் மூலம் மக்களைக் கொல்ல சதி: மருத்துவா் உள்பட 3 போ் மீது குற்றப்பத்திரிகை
தமிழ்நாடு

தவெக ஆட்சிக்கு திமுக இடையூறு செய்யாது: மு.க. ஸ்டாலின்

தவெக ஆட்சி அமைய திமுக இடையூறு செய்யாது என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியது பற்றி...

ஸ்டாலின் | விஜய் - கோப்புப்படம்

Updated On :7 மே 2026, 7:33 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக ஆட்சி அமைய திமுக இடையூறு செய்யாது என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியமைக்க 6 மாதங்களுக்கு திமுகவினால் எந்த இடையூறும் இருக்காது என திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது, "திமுக, விரைவான ஓர் அரசியலமைப்பு நெருக்கடியையோ மற்றொரு தேர்தலையோ விரும்பவில்லை. புதிதாக அமையவிருக்கும் அரசு, திமுக அரசின் திட்டங்களையும் தொடர வேண்டும். திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான காலை உணவுத் திட்டம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டமும் தொடரப்பட வேண்டும்.

இருப்பினும், பெண்களுக்கு ரூ. 2,500 கொடுப்பதாக விஜய் அளித்திருக்கும் வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுவது கடினம். நாங்கள் செய்ததுபோல, குறைந்தபட்சம் ரூ. 1,000 கொடுங்கள்.

2021 தேர்தலில் திமுகவின் வாக்குறுதிகளில் 90 சதவிகிதம் நிறைவேற்றி விட்டோம். மத்திய அரசின் கட்டுப்பாடு காரணமாகவே, நீட் தேர்வு ரத்து போன்ற சிலவற்றைச் செய்ய முடியவில்லை.

இந்தத் தேர்தலிலும்கூட, எங்களால் நிறைவேற்றக்கூடியவற்றை மட்டுமே வாக்குறுதிகளாக அளித்தோம்.

ஆனால், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர்களை தவெக வழங்கும் என்று எனக்குத் தோன்றவில்லை. அப்படி செய்தால், எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிதான்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காததால், கூட்டணி ஆட்சியமைப்பதில் தவெக மும்முரம் காட்டி வருகிறது.

இதனிடையே, திமுகவும் அதிமுகவும் ஒன்றிணைந்து ஆட்சியமைக்கவிருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் பரவின. இந்த நிலையில்தான், தவெக ஆட்சிக்கு திமுக எந்த இடையூறும் செய்யாது என மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Summary

DMK will not disturb TVK's administration for 6 month, says Former Chief Minister M.K. Stalin

முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் மு.க. ஸ்டாலின்!

திமுக நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் சந்திப்பு!

தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை எழுதப்போகும் நாள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியா? முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில்!

