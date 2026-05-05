தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளிக்குமா? கிரீஷ் சோடங்கா் பதில்தோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைகேரளம்: 21 அமைச்சா்களில் 13 போ் தோல்விஇன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!
முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் மு.க. ஸ்டாலின்!

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

Updated On :5 மே 2026, 11:44 am IST

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-க்கான வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைந்துள்ள நிலையில் 234 தொகுதிகளுக்கும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

தனித்துப் போட்டியிட்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

ஆளும் திமுக அரசின் கூட்டணி 73 இடங்களைப் பிடித்து ஆட்சியை இழந்துள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்பட திமுக முக்கியத் தலைவர்கள் பலரும் தோல்வியடைந்துள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

அவர் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை ஆளுநர் மாளிகைக்கு அனுப்பியுள்ளாதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

ஸ்டாலின் ராஜிநாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து, தவெக தனிப் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் பட்சத்தில் விஜய் முதல்வராவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

M.K. Stalin Resigns as Chief Minister

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி!

கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு!

தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை எழுதப்போகும் நாள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!

