புரசைவாக்கம் செல்லாமல் திரும்பிய விஜய்! பிரசாரம் பாதியில் ரத்து!

சென்னை புரசைவாக்கம் பிரசாரத்தை ரத்து செய்துவிட்டு வீடு திரும்பினார்.

பிரசாரத்தை முடித்துக்கொண்டு திரும்பியபோது... - படம் / தவெக

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 12:54 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் பாதியில் ரத்து செய்யப்பட்டது. சென்னை புரசைவாக்கம் பிரசாரத்தை ரத்து செய்துவிட்டு வீடு திரும்பினார்.

சென்னையில் இரவு 8 மணி வரை பிரசாரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மாலை 6.10 மணிக்கே பிரசாரத்தை பாதியில் முடித்துக்கொண்டார்.

சென்னை தியாகராய நகர், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிகளில் இன்று (ஏப். 15) சாலைவலம் மேற்கொண்ட விஜய், புரசைவாக்கம் செல்லாமல் திரும்பினார். இதன்மூலம், எழும்பூர் விஜய்யின் எழும்பூர் பிரசாரம் ரத்தாகியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

தமிழகத்திற்கு ஏப். 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில், தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று திருப்பூரில் 8 பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று சென்னையில் சாலைவலம் மேற்கொண்டு வாக்கு சேகரிக்க திட்டமிட்டிருந்தார்.

சென்னை தியாகராய நகர், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிகளில் சாலை வலம் மேற்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து மாலையில் எழும்பூர் சென்று பிரசாரம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், புரசைவாக்கம் செல்லாமல் வேறு வழித்தடத்தில் பிரசார வாகனம் சென்றுள்ளது. இதனால் எழும்பூர் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

சென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்டு வரும் பிரசாரத்துக்கு காவல் துறை சார்பில் கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2 உதவி ஆணையர்கள், 6 ஆய்வாளர்கள், 8 உதவி ஆய்வாளர்கள் என மொத்தம் 50 காவலர்கள் துப்பாக்கி ஏந்தி 10 வாகனங்களில் விஜய்யின் வாகனத்தை பின்தொடர்ந்து பாதுகாப்பு அளித்து வந்தனர்.

Summary

Vijay Returns Without Visiting Purasawalkam! Campaign Cancelled Midway!

சென்னையில் 3 தொகுதிகளில் விஜய் இன்று பிரசாரம்!

