தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழ்நாட்டுக்குப் பாதிப்பில்லை! இபிஎஸ் பேச்சுமக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை, மகளிர் இடஒதுக்கீடு திருத்த மசோதாக்கள் தாக்கல்! தொகுதி மறுவரையறை கூடாது! 2023 மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு ஆதரவு! - டி.ஆர். பாலு ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனுவுக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு! எதிர்ப்புத் தீ பரவட்டும்.. பாஜகவின் ஆணவம் வீழட்டும்! - ஸ்டாலின்
என்ன, ஐந்து ஆண்டுகளில் ஸ்டாலின், உதயநிதி சொத்து மதிப்புகள் குறைந்துவிட்டதா?

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஸ்டாலின், உதயநிதி சொத்து மதிப்புகள் குறைந்துவிட்டதாக தகவல்.

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் - படம் - டிஐபிஆர்

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 6:01 am

சென்னை: கடந்த 2021ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்குச் சொந்தமான சொத்து மதிப்புகள் குறைந்திருப்பது அவர்களது பிரமாணப் பத்திரத்தின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.

அதாவது, 2026ஆம் ஆண்டு பேரவைத் தேர்தலில், மு.க. ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டைக் காட்டிலும், அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ.7.2 கோடியிலிருந்து ரூ.6.2 கோடியாக குறைந்துள்ளது. அதுபோல, அவரது மகனும் துணை முதல்வருமான உதயநிதியின் சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட 25 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது.

சென்னையில் உள்ள அஞ்சுகம் பப்ளிகேஷன் நிறுவனத்துடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால், முதல்வர் ஸ்டாலின் சொத்து மதிப்பு குறைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதுபோல, துணை முதல்வர் உதயநிதியின் சொத்து மதிப்புகள் சரிந்ததற்கு, ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறியது காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் கூடுதல் இயக்குநராக தற்போது உதயிநிதி மகன் உள்ளார்.

எனவே, மிக முக்கிய நிறுவனங்களிலிருந்து இவர்கள் வெளியேறியதே, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இவர்களது சொத்து மதிப்பு சரிந்ததற்கான காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

அதுபோல, தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு சொந்தமாக ஒரு காரும் இல்லை என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தனது பெயரில் தனக்காக எந்தவொரு தங்க நகையும் அவர் வைத்திருக்கவில்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

திமுக தலைவரும், முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அசையும் சொத்து ரூ.3.30 கோடியும், அசையாச் சொத்து ரூ.4.33 கோடியும் உள்ளதாக அவரது வேட்புமனுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில் 2026 தேர்தலிலும் கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த போது, அவரது கையில் ரொக்கக் கையிருப்பாக ரூ.10 ஆயிரம் இருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிடும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரமாணப் பத்திரத்தில் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ.20.64 கோடி என்றும், அசையும் சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ.12.92 கோடி, அசையாச் சொத்துகளின் மதிப்பு ரூ.7.72 கோடி என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதயநிதி பெயரில் உளுந்தையில் 10.5 ஏக்கர் வேளாண் நிலம் மற்றும் ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள டிஃபென்டர் கார், ரூ.23 லட்சம் மதிப்புள்ள இன்னோவா கார் உள்ளது என்றும் பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

தொடர்புடையது

லால்குடி அதிமுக வேட்பாளரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 6,000 கோடி: உதயநிதி ஸ்டாலின்

லால்குடி அதிமுக வேட்பாளரின் சொத்து மதிப்பு ரூ. 6,000 கோடி: உதயநிதி ஸ்டாலின்

தில்லியின் அடிமை இபிஎஸ்: உதயநிதி கடும் தாக்கு

தில்லியின் அடிமை இபிஎஸ்: உதயநிதி கடும் தாக்கு

தமிழ்நாட்டுக்கும் தில்லிக்கும் இடையிலான தேர்தல்: உதயநிதி

தமிழ்நாட்டுக்கும் தில்லிக்கும் இடையிலான தேர்தல்: உதயநிதி

மக்களிடம் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கேட்பேன்; திமுக தொடர்ந்து 2-ம் முறை ஆட்சியமைக்கும்: உதயநிதி

மக்களிடம் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கேட்பேன்; திமுக தொடர்ந்து 2-ம் முறை ஆட்சியமைக்கும்: உதயநிதி

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

ராத்து ராசன் பாடல்!
ராத்து ராசன் பாடல்!

