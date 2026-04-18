பெரம்பூர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பெயர் எங்கே இடம்பெறும்?

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 5:27 am

தவெக தலைவர் விஜய் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்குத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் நிலையில், அவரது பெயர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் எங்கே இடம்பெற்றிருக்கும் என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதாவது, வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை சோதனை செய்து, அதில், வேட்பாளர்களின் பெயர் பட்டியல்களை இணைக்கும் பணியும் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் பொருத்த வேட்பாளர்களின் பட்டியல்கள் தயாராகி விட்டன.

வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சி, மத்திய, மாநில கட்சிகளின் வரிசை மற்றும் பெயர்களின் அகர வரிசைப்படி இடம்பெறும் என்று கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில் ஜோசப் விஜய் என்ற பெயரின் முதல் எழுத்து தமிழ் எழுத்தாக இல்லாத நிலையில், அவரது பெயர் வேட்பாளர் பட்டியலில் 16-வது இடத்தில் இடம்பெறும் என்று கூறப்படுகிறது.

அதாவது அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளின் வரிசையில் கடைசி வேட்பாளராக ஜோசப் விஜய் பெயர் இடம்பெறும் என்றும், பெரம்பூர் தொகுதியில் வைக்கப்படும் மூன்று மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில், முதல் இயந்திரத்தின் கடைசி பெயராக தவெக தலைவர் விஜய் பெயர் இடம்பெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

மேலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக தலைவர் விஜய் பெயர் அங்குள்ள வேட்பாளர்களின் பட்டியலில் 13வது இடத்தில் வருகிறது என்றும் கூறப்படுகிறது. எனவே, திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் முதல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்திலேயே விஜய் பெயர் இடம்பெற்றுவிடும் என்று தெரிகிறது.

