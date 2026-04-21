மதுரை மத்திய தொகுதி அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளரான இயக்குநா் சுந்தா். சி வேட்புமனுவில், வருவாய் தொடா்பான தகவல்களை மறைத்துள்ளதாகவும் இதுகுறித்து விசாரிக்க வருமான வரித் துறைக்கு உத்தரவிடவும் கோரிய மனுவை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. மேலும், கோரிக்கை தொடா்பாக வருமான வரித் துறையை அணுகவும் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில், மதுரை மத்திய தொகுதியைச் சோ்ந்த ஷகிலா தாக்கல் செய்த மனுவில், அதிமுக கூட்டணியில், புதிய நீதிக் கட்சி சாா்பில் இயக்குநா் சுந்தா்.சி போட்டியிடுகிறாா். அவரது வேட்புமனுவில், அவா் இயக்குநராகவும், பங்குதாரராகவும் உள்ள அவ்னி டெலி மீடியா, அவ்னி மூவீஸ் மற்றும் அவ்னி சினிமாஸ் நிறுவனங்கள் குறித்த விவரங்களை மறைத்துள்ளாா்.
இந்த நிறுவனங்கள் மூலம் கோடிக்கணக்கில் வருவாய் பெற்ற அவா், அது தொடா்பான விவரங்களை சமா்ப்பிக்கவில்லை. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வருமான வரித் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மனுதாரா் தனது கோரிக்கை தொடா்பாக வருமான வரித் துறையை அணுகலாம் என உத்தரவிட்டு, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா்.
மத்திய வருமான வரித் துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணையர் பொறுப்பேற்பு
சுந்தர். சியின் சொத்து விவரங்கள் வெளியீடு!
மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர். சி வேட்புமனு தாக்கல்! | ADMK | BJP
மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர். சி வேட்புமனு தாக்கல்!
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
