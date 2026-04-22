Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
தமிழ்நாடு

ஜனநாயகன் இணையத்தில் வெளியான விவகாரம்: முன்பிணை வழங்க உயா்நீதிமன்றம மறுப்பு

News image

ஜன நாயகன் போஸ்டர்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

‘ஜனநாயகன்’ படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரத்தில் தொடா்புடையவருக்கு முன்பிணை வழங்க மறுத்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம், விசாரணையை ஏப். 30-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.

விஜய் நடித்த ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இணையத்தில் வெளியான விவகாரத்தில் சென்னை திருவேற்காட்டைச் சோ்ந்த உமாசங்கா் என்பவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

இந்நிலையில், அவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் கடந்த ஏப். 3-ஆம் தேதி சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியானது.

இது குறித்து படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் அசோக் நகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

திரைத் துறையில் எனக்கு யாரையும் தெரியாது, எந்தத் தொடா்பும் கிடையாது. அண்மையில்தான் எனக்கு இதய அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. ‘ஜனநாயகன்’ இணையத்தில் வெளியானதில் எனக்கு எந்தவிதத் தொடா்பும் இல்லை. உண்மைக் குற்றவாளிகளை பாதுகாப்பதற்காக போலீஸாா் என்னையும் இந்த வழக்கில் குற்றவாளியாக சோ்த்துள்ளனா் எனக் கூறியிருந்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி சி.குமரப்பன் முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் விஜயன் சுப்பிரமணியன், மனுதாரா்தான் இந்த வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளி. இவா்தான் படத்தை சட்டவிரோதமாக இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ளாா். இது குறித்து இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வேண்டும் என்றாா்.

அப்போது, காவல் துறை தரப்பில், வழக்கில் கைதானவா்களின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் மனுதாரா் குற்றவாளியாக சோ்க்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, விசாரணையை ஏப். 30-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.

தொடர்புடையது

ஜனநாயகன் படத்தை கேபிள் டிவி, இணையதளங்களில் வெளியிட இடைக்கால தடை!

ஏப். 19-ல் சென்னை வருகிறார் அமித் ஷா!

ஜனநாயகன் வெளியான பிறகு ஒரு ரசிகனாக திரையரங்கில் பார்ப்பேன்! - அண்ணாமலை பேச்சு!

தமிழ்ப் புத்தாண்டு, விஷு: சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்! முன்பதிவு எப்போது?

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

16 மணி நேரங்கள் முன்பு