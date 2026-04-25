திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை (ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்!

திருச்சியில் இருந்து தாம்பரத்துக்கு நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
திருச்சி - தாம்பரம் ஒருவழி சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண் : 06192) திருச்சி ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஏப். 26) இரவு 10.45 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலையில் தாம்பரத்தைச் சென்றடையும்.
திருச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு தஞ்சை, கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சிதம்பரம், விழுப்புரம் வழியாக காலை 6.15 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும் இந்தச் சிறப்பு ரயிலுக்கான முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஏப். 26) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
படுக்கை வசதி பெட்டிகள் 6, முன்பதிவில்லா பொதுப் பெட்டிகள் 12, இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் 2 ஆகியவற்றுடன் இந்த ரயில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
Summary
Special train, Train No. 06192 Tiruchchirappalli – Tambaram One Way Express Special on April 26
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
