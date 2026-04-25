Dinamani
திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை (ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்!

சிறப்பு ரயிலுக்கான முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஏப். 26) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும்

சிறப்பு ரயில்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 4:50 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திருச்சியில் இருந்து தாம்பரத்துக்கு நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

திருச்சி - தாம்பரம் ஒருவழி சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண் : 06192) திருச்சி ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஏப். 26) இரவு 10.45 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் அதிகாலையில் தாம்பரத்தைச் சென்றடையும்.

திருச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு தஞ்சை, கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சிதம்பரம், விழுப்புரம் வழியாக காலை 6.15 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும் இந்தச் சிறப்பு ரயிலுக்கான முன்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை(ஏப். 26) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

படுக்கை வசதி பெட்டிகள் 6, முன்பதிவில்லா பொதுப் பெட்டிகள் 12, இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் 2 ஆகியவற்றுடன் இந்த ரயில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Summary

Special train, Train No. 06192 Tiruchchirappalli – Tambaram One Way Express Special on April 26

சென்னையிலிருந்து நெல்லைக்கு நாளை முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்!

வாக்களிக்க சொந்த ஊர் செல்வோர் கவனிக்க... சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!

டிக்கெட் முன்பதிவு! ரயில்வேயின் புதிய மாற்றம்

ஏப். 2ல் திருச்சி கிழக்கில் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்: பிரசாரத்திற்கு அனுமதி கோரிய தவெக!

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026