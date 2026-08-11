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தமிழ்நாடு

மின்வாரிய இணையதளம் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது!

மின்வாரிய இணையதளம் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது குறித்து...

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மின்வாரிய இணையதளம் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது! - கோப்புப் படம்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 1:11 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தின் இணையதள சேவைகள் திங்கள்கிழமை(ஆக. 10) மாலை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை காலை வரை முடங்கியிருந்த நிலையில், காலை 11.40 மணி முதல் செயல்பட தொடங்கியது!

தமிழகத்தில் மின்வாரிய இணையதளத்தின் மூலம்தான் புதிய மின்இணைப்பு, மின் இணைப்புபெயர் மாற்றம், வீதப்பட்டி மாற்றம், கட்டடப் பணிக்கான தற்காலிக மின்னிணைப்பு, விவசாய மின்இணைப்பு உள்ளிட்டவைகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாகவே அடிக்கடி மின்வாரிய இணையதளம் முடங்கி விடுகிறது. இந்நிலையில், திங்கள்கிழமை (ஆக.10) மாலை 4 மணி முதல் செவ்வாய்க்கிழமை காலை 11.40 வரையிலும் இணையதள சேவைகள் முடங்கின.

இதனால் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர். இந்நிலையில், காலை 11.40.க்குப் பின் வழக்கம் போல செயல்படத் தொடங்கின. ஆனாலும் இடையிடையே சேவை முடங்கியது. பகல் 12.15.க்குப் பின் தொடர்ந்து வழக்கம்போல செயல்பட தொடங்கியது.

மின்வாரிய சேவைகள் முடங்காத வகையில், அதன் சர்வர் திறனை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

மின்வாரிய இணையதளம் முடங்கியது குறித்து தினமணி இணையதளத்தில் செய்தி வெளியான சில நிமிடங்களில் முடங்கிய மின்வாரிய இணையதளம் வழக்கம் போல செயல்பட தொடங்கியது.

Summary

After being down from Monday evening (Aug. 10) until Tuesday morning, the Tamil Nadu Electricity Board's online services resumed operations at 11:40 AM.

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