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தமிழ்நாடு

ரூ.5.54 கோடியில் முதல்வரின் புதிய அலுவலகம்: 3 மாதங்களில் அமைத்து முடிக்க ஒப்பந்தம் கோரல்

சென்னை ஜாா்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞா் மாளிகையில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் புதிய அலுவலகத்தை 3 மாதங்களில் அமைக்கும் பணிகளுக்காக ரூ.5.54 கோடியில் தமிழக அரசின் பொதுப் பணித் துறை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது.

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முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப்படம்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை ஜாா்ஜ் கோட்டை வளாகத்தில் உள்ள நாமக்கல் கவிஞா் மாளிகையில் முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் புதிய அலுவலகத்தை 3 மாதங்களில் அமைக்கும் பணிகளுக்காக ரூ.5.54 கோடியில் தமிழக அரசின் பொதுப் பணித் துறை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது.

நிா்வாக வசதிக்காக முதல் தளத்தில் உள்ள முதல்வா் விஜய்யின் அலுவலகம் தலைமைச் செயலகம் அருகே உள்ள நாமக்கல் கவிஞா் மாளிகையின் 10-ஆவது தளத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது. இதற்காக அந்தக் கட்டத்தில் 9-ஆவது தளத்தில் உள்ள செய்தி, மக்கள் தொடா்புத் துறை அலுவலகங்கள் கலைவாணா் அரங்கத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது.

மேலும், அந்த மாளிகையின் 10-ஆவது தளத்தில் முதல்வா் அறை, தனிச் செயலா்களுக்கான அலுவலகங்கள், நவீன ஆலோசனைக் கூட்ட அரங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.

இந்த நிலையில், நாமக்கல் கவிஞா் மாளிகையின் 10-ஆவது தளத்தில் மொத்தம் 3 பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, பிரிவு 1-இல் ரூ.2.41 கோடிக்கு நிா்வாக அலுவலக வசதிகளை மேம்படுத்தவும், பிரிவு 2-இல் ரூ.2.01 கோடியில் உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கும், பிரிவு 3-இல் ரூ.1.12 கோடிக்கு இதர பணிகளுக்கும் என மொத்தம் ரூ.5.54 கோடிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.

ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து 3 மாதங்களுக்குள் அனைத்துப் பணிகளையும் முழுமையாக முடித்து ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று பொதுப் பணித் துறை சாா்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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