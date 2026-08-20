புதிய பாடத்திட்டம்: இன்றுமுதல் கருத்து தெரிவிக்கலாம்

தமிழக பள்ளிக் கல்வியில் 6 முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரையிலான வகுப்புகளுக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டம் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதுதொடா்பாக வியாழக்கிழமை முதல் கருத்து தெரிவிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறையின் மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பள்ளிக்கல்விக்கான தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்விக் கொள்கை 2025-இன் அடிப்படையில் புதிய கலைத்திட்டம் மற்றும் பாடத்திட்டங்களை உருவாக்க பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சா் தலைமையில் உயா்நிலை வல்லுநா் குழு மற்றும் கலைத்திட்ட வடிவமைப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. இக்குழுவினரின் வழிகாட்டுதலின்படி மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தால் ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரைதமிழ், ஆங்கிலம், கணக்கு, அறிவியல், சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் பாடத்திட்டங்களைக் கல்வியாளா்கள், பொதுமக்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் ஆகியோா் https://tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வியாழக்கிழமை (ஆக.20) முதல் பாா்க்கலாம். பாடத்திட்டம் சாா்ந்து கருத்து கூறுவோா்மேற்கண்ட இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணையவழிப் படிவம் வாயிலாக, சுய விவரங்களுடன் தம் கருத்துகளைஆக.31-க்குள் அனுப்பலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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