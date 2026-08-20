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சென்னை ஐஐடி-யில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க திட்டம்: இயக்குநர் காமகோடி

சென்னை ஐஐடி-யில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படுவது குறித்து...

சென்னை ஐஐடி - கோப்புப் படம்

Published On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 3:30 pm IST

வரும் காலங்களில் சென்னை ஐஐடி-யில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் என இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.

வரும் காலங்களில் சென்னை ஐஐடி மருத்துவத் துறையில் எம்பிபிஎஸ், எம்டி பட்டங்கள் வழங்குவது குறித்து அதன் இயக்குநர் காமகோடி பேசியதாவது, "ஒரு நாட்டில் சொந்தமாக மருத்துவக் கருவிகளை வடிவமைக்க வேண்டுமென்றால், மருத்துவர்களும் பொறியாளர்களும் ஒரே கூரையின்கீழ் செயல்பட வேண்டும்.

பொறியாளர்களை மருத்துவர்களாக மாற்றுவதை விட, மருத்துவர்களுக்குப் பொறியியலில் பயிற்சி அளிப்பதே எளிதான அணுகுமுறையாக இருக்கும்.

எதிர்காலத்தில் மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகிய இரண்டிலுமே மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதே ஐஐடி-யின் நோக்கம். ஐஐடி கரக்பூர் ஏற்கெனவே சொந்தமாக மருத்துவமனை அமைத்து, எம்டி படிப்பையும் வழங்கி வருவதுபோல, சென்னை ஐஐடி-யும் மருத்துவமனையை ஏற்படுத்தி, முறையான அனுமதியுடன் எதிர்காலத்தில் எம்பிபிஎஸ், எம்டி படிப்புகளை வழங்கும். சென்னை ஐஐடி-யும் மருத்துவப் படிப்புகளை வழங்க விரும்புகிறது.

எந்தவொரு தொழில்நுட்ப நிறுவனமும் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியைத் தொடங்கினால்தான், மருத்துவச் சந்தையில் நம் நாடு நிலைத்திருக்க முடியும்.

இருப்பினும், ஒரு ஐஐடி-யால் எளிதாக மருத்துவக் கல்லூரியைத் திறந்துவிட முடியாது. அதற்கு  தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் ஒப்புதலும் தேவை" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

IIT Madras plans medical school, proposes MBBS and MD programmes

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