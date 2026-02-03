தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவே விஜய் அவ்வாறு பேசியுள்ளார்! - அன்பில் மகேஸ்

தவெக தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தவே திமுகவை விமர்சனம் செய்து விஜய் பேசியுள்ளார் என தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கூறியுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 3 ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவில் கட்சியின் தலைவர் விஜய், திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.
விஜய்யின் பேச்சுக்கு திமுகவினர் பலரும் எதிர்வினையாற்றி வருகின்றனர்.
திருச்சியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் இதற்கு பதிலளிக்கையில்,
"அவர்களுடைய கட்சி சார்ந்த ஒரு ஆண்டு விழாவில் அவர்களின் கட்சி தோழர்களை உற்சாகப்படுத்தவே அவர்(விஜய்) அப்படி பேசியிருப்பதாகவே நான் நினைக்கிறேன்.
எங்களுடைய முதல்வர், தமிழ்நாட்டின் தலைவராக பொறுப்பேற்றது முதலே எங்கள் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து வைத்துக்கொண்டே இருந்தாலும் நாங்கள் வெற்றி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம்.
நாங்கள் வென்றது இடங்களை அல்ல, மக்களின் மனங்களை வென்றிருக்கிறோம் என்பது நாட்டு மக்களுக்கே தெரியும்.
மக்களுடைய மனங்களை வெல்வதற்கு நாங்கள் என்னென்ன வேலைகள் செய்ய முடியுமோ அதை நாங்கள் கண்டிப்பாக செய்வோம், அந்த பணிகளில் எங்களை நாங்கள் முழுமையாக ஈடுபடுத்துவோம்" என்று கூறினார்.
