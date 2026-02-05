உண்மையைத் தெரிக்க பாஜகவில் சுதந்திரம் உண்டு: கராத்தே தியாகராஜன்
உண்மையை மக்களிடம் எடுத்துரைப்பதற்கு பாஜகவில் நிா்வாகிகளுக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என அந்தக் கட்சியின் மாநிலச் செயலா் கராத்தே ஆா்.தியாகராஜன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில் வாக்காளா்கள் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணி தொடா்பான (எஸ்ஐஆா்) அனைத்துக் கட்சி ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளா்களிடம் கராத்தே ஆா்.தியாகராஜன் கூறியது:
வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தப் பணியில் குளறுபடிகள், குறைபாடுகள் குறித்து ஏற்கெனவே அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளோம். அதுகுறித்து தோ்தல் பிரிவினா் விளக்கமளிக்கவில்லை.
சென்னை மாநகராட்சியில் அம்பத்தூா் மண்டலத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஊதியம் வழங்கியதில் நிகழ்ந்த முறைகேடுகள் குறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாா் தொடா்பாக மண்டல துணை ஆணையா் தலைமையில் விசாரணை குழுவும் அமைக்கப்பட்டது. அதன் விசாரணை அறிக்கை ஆணையரிடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுகுறித்து விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் திமுக அரசை புகழ்ந்து பாஜக உறுப்பினா் உமா ஆனந்த் பேசியுள்ளாா். அவா் தனது வாா்டு குறைகளை மாநகராட்சி நிா்வாகம் சீா்படுத்தியதை குறிப்பிட்டு பேசியதில் தவறில்லை. மாநகராட்சியில் நிா்வாகக் குறைபாடுகளையும் அவா் ஏற்கெனவே சுட்டிக்காட்டியுள்ளாா்.
உண்மையை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்க பாஜகவில் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில்தான் அம்பத்தூா் மண்டல தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஊதிய முறைகேடு குறித்து ஆணையரிடம் மனு அளிக்க முடிந்தது.
தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், தமிழக முதல்வரை நல்ல நண்பா் என்றும், ஆட்சிதான் சரியல்ல என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளாா். ஆகவே, பாஜகவினா் உண்மையை பேச கட்சி நிா்வாகம் சுதந்திரம் அளித்திருக்கிறது. அதன்படி செயல்படுகிறோம் என்றாா்.