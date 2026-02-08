தமிழ்நாடு

விஜய் - ஜெகன் மோகன் ரெட்டி சந்திப்பு! திருமண நிகழ்வில் பேசியது என்ன?

ஜெகன் மோகன் ரெட்டி இல்லத் திருமண நிகழ்வில் தவெக தலைவர் விஜய் பங்கேற்றது குறித்து...
Updated on
1 min read

ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் உறவினர் இல்லத் திருமண நிகழ்வில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று (பிப். 8) பங்கேற்றார்.

திருமணத்திற்கு வருகைப் புரிந்த விஜய்க்கு பூங்கொத்து கொடுத்து ஜெகன் மோகன் ரெட்டி வரவேற்றார்.

ஆந்திர முன்னாள் முதல்வரும் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் உறவினரான சுனில் ரெட்டியின் இல்லத் திருமண நிகழ்வு சென்னையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று (பிப். 8) நடைபெற்றது.

இதில், திரைப் பிரபலங்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர். நடிகர் சூர்யா, கார்த்தி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு மணமக்கள் சாஹில் - வேதிகா தம்பதியை வாழ்த்தினர்.

இந்த நிகழ்வில், தவெக தலைவரும் நடிகருமான விஜய்யும் கலந்துகொண்டார். வெள்ளைச் சட்டையுடன் பங்கேற்ற விஜய்யை, ஜெகன் மோகன் ரெட்டி பூங்கொடுத்து கொடுத்து வரவேற்றார்.

பின்னர் இருவரும் அருகருகே அமர்ந்துகொண்டு பேசினர். இதில் அரசியல் தொடர்பாக எதுவும் பேசவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. நட்பு ரீதியாக பரஸ்பரம் நலம் விசாரித்துக்கொண்டதாகத் தெரிகிறது.

திருமண நிகழ்வில் விஜய் கலந்துகொண்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

விஜய்
ஜெகன் மோகன் ரெட்டி
ஆந்திர பிரதேசம்

