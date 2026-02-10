தமிழ்நாடு

விலை குறைந்தது! தங்கம், வெள்ளி வாங்க உகந்த நாள்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக..
தங்கம் விலைகோப்புப்படம்
சென்னையில் இன்று(பிப். 10) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் கடந்த சில மாதங்களாக தங்கத்தின் விலை அசுர வேகத்தில் உயர்ந்து வருகிறது. இதுவரை நாள்தோறும் நூறுகளில் உயர்ந்து வந்த விலை, அண்மைக் காலமாக ஆயிரங்களில் உயர்ந்து வருகிறது.

அந்த வகையில், சனிக்கிழமை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,360 உயர்ந்து ரூ.1,15,360-க்கு விற்பனையான நிலையில், திங்கள்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.230 உயர்ந்து ரூ.14,650-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,840 உயர்ந்து ரூ.1,17,200-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், இன்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,640-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,580-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆயிரங்களில் உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலையானது, சற்று நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் வகையில் இன்று சற்று குறைந்துள்ளது.

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த நிலையில், வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.300-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

In Chennai today (Feb. 10), the price of gold jewelry per sovereign has decreased by Rs. 560 and is being sold.

புதிய வரைவு வருமான வரி விதிமுறை: பான் எண்ணைக் குறிப்பிட ரொக்க டெபாசிட் வரம்பு அதிகரிப்பு

