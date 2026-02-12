பிப். 15-ல் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி!

இந்திய பெருங்கடலின் கிழக்கு, தென்கிழக்கு வங்ககக்கடல் பகுதியில் வரும் 15-ல் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்று தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும்.
இன்றும், பிப்.14லும் தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.
சென்னையில் இன்றும் நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூத்தடத்துடன் காணப்படும்.
