தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ.960 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 14,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக திடீர் ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
கடந்த பிப்.14-இல் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,280 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 480-க்கு விற்பனையானது.
தொடர்ந்து, திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.960 குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 520-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,320-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.960 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 14,560-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
