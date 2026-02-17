தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது!

தமிழ்நாடு

தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது பற்றி...
தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று(பிப். 17) காலை 9.30 மணிக்குத் தொடங்கியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சா் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார்.

இந்தாண்டு தோ்தல் நடைபெறவிருப்பதால் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில், பல்வேறு சலுகை அறிவிப்புகள் இடம்பெறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அனைத்துத் தரப்பு மக்களின் எதிா்பாா்ப்புகளையும் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் பல புதிய திட்டங்கள் இடம்பெறும் என்று தெரிகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், விவசாயிகள், இளைஞா்கள், சிறு வணிகா்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் திட்டங்கள் இடம்பெறக்கூடும்.

TN interim budget session started today

தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 - நேரலை

