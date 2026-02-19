ஜேஇஇ முதன்மைத் தோ்வு: அரசு மாதிரிப் பள்ளிகளில் படித்த 448 மாணவா்கள் தோ்ச்சி
தமிழகத்தில் அரசு மாதிரிப் பள்ளிகளில் படித்த 448 மாணவா்கள் ஜேஇஇ முதன்மைத் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா் பி.சந்தரமோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.
நாட்டில் உள்ள ஐஐடி, என்ஐடி போன்ற மத்திய உயா்கல்வி நிறுவனங்களில் பிஇ, பிடெக் படிப்புகளில் சோ்க்கை பெற ஜேஇஇ நுழைவுத் தோ்வில் தோ்ச்சி பெறுவது அவசியம். இந்தத் தோ்வை தேசிய தோ்வுகள் முகமை (என்டிஏ) நடத்துகிறது. ஆண்டுக்கு இருமுறை ஜேஇஇ முதன்மைத் தோ்வு நடத்தப்படும் நிலையில் கடந்த ஜனவரியில் நடைபெற்ற அந்தத் தோ்வு முடிவுகளை என்டிஏ கடந்த 15-ஆம் தேதி வெளியிட்டது.
இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் நடத்தப்படும் அரசு மாதிரிப் பள்ளிகளில் படித்த 448 மாணவா்கள் ஜேஇஇ முதன்மைத் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறைச் செயலா் பி.சந்தரமோகன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஜேஇஇ முதன்மைத் தோ்வில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட மாதிரிப் பள்ளியில் படித்த மாணவா் பிரவீன் 99.53 மதிப்பெண்களும், நரேஷ் 99.50 மதிப்பெண்களும், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட மாதிரிப் பள்ளியில் படித்த வேல்முருகன் 99.42 மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனா்.
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில், அரசுப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 2,358 மாணவா்கள் 50 துறைகளில் ஐஐடி.க்கள், தேசிய சட்டப் பல்கலைக்கழகங்கள், தேசிய ஆடை வடிவமைப்பு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி ஆகியவை உள்ளிட்ட 93 முதன்மையான நிறுவனங்களில் சோ்ந்துள்ளனா். தற்போது, 41 மாணவா்கள் ஐஐடி-களில் படிப்பைத் தொடருகின்றனா். அதேவேளையில் 17 மாணவா்கள் ஜப்பான், தைவான் மற்றும் மலேசியாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழக அரசின் முழு நிதி உதவியுடன் சோ்ந்துள்ளனா். கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு மாதிரிப் பள்ளிகள் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, 39,044 மாணவா்கள் இந்த நிறுவனங்களில் படித்து உயா் கல்வியை நோக்கி முன்னேறியுள்ளனா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் 38 மாவட்டங்களிலும் தலா ஒரு மாதிரிப் பள்ளி வீதம் 38 அரசு மாதிரிப் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் பள்ளிகள் உண்டு உறைவிட வசதியுடன் கூடிய மேல்நிலைப் பள்ளிகளாகச் செயல்படுகின்றன. சுமாா் 39,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் இப்பள்ளிகளில் படித்து, பயன்பெற்று வருகின்றனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.