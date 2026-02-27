எந்த அழுத்தமும் இல்லாமல் சுயமாக முடிவெடுத்து திமுகவில் இணைந்துள்ளேன் என்று ஓ.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.
திமுகவில் இணைந்த பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் ஓ.பன்னீா்செல்வம் கூறியதாவது: முன்னாள் முதல்வா் அண்ணா தொடங்கிய திமுகவில் மனமகிழ்ச்சியுடன் இணைந்துள்ளேன். அண்ணா, கருணாநிதி காட்டிய வழியில் அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்லும் வகையில் கட்சியையும், ஆட்சியையும் மு.க.ஸ்டாலின் வழிநடத்தி வருகிறாா்.
அரசியலில் சா்வாதிகாரமாக, ஆணவப்போக்கோடு நடந்துகொள்ளும் எடப்பாடி பழனிசாமி, எந்தக் காலத்திலும் இனி வெற்றி பெற முடியாது என்ற சூழலை அதிமுகவுக்கு உருவாக்கியுள்ளாா்.
முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னா் லட்சக்கணக்கான அதிமுக தொண்டா்கள் திமுகவில் இணைந்துள்ளனா். ஓா் அரசியல் இயக்கத்தை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற இலக்கணத்தோடு கட்சியை ஸ்டாலின் வழிநடத்துகிறாா். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அவா் செயல்படுத்திய சாதனைத் திட்டங்கள் மக்களை முழுமையாகச் சென்றடைந்துள்ளன.
அதிமுகவில் தென் மாவட்டங்களில் வளரும் தலைவா்களை பழனிசாமி அழித்து வருகிறாா். பழனிசாமியால் அதிமுக அழிவுப் பாதையில் செல்கிறது.
கடந்த காலங்களில் அதிமுகவில் ஏற்பட்ட கசப்பான சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்டேன். அனைவரையும் அரவணைக்கும் போக்கு இப்போது அதிமுகவில் இல்லை.
எந்த அழுத்தமும் இல்லாமல், சுயமாக முடிவெடுத்து திமுகவில் இணைந்துள்ளேன். வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக தலைவா் ஸ்டாலின் வாய்ப்பு கொடுத்தால் போட்டியிடுவேன். வரும் தோ்தலில் திமுக மீண்டும் வென்று ஆட்சியமைக்கும் என்றாா்.
ஆதரவாளா்களும் இணைந்தனா்: ஓ.பன்னீா்செல்வத்துடன் உசிலம்பட்டி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பி.அய்யப்பன், முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினா் மதுரை ஆா்.கோபாலகிருஷ்ணன், புதுச்சேரி மாநில அமைப்பாளா் ஓம்சக்தி சேகா், ஜெயலலிதா பேரவை முன்னாள் துணைச் செயலா் டி.ரமேஷ், மாநில வழக்குரைஞா் பிரிவு தலைவா் சி.திருமாறன், இணைச் செயலா் பி.ராஜலட்சுமி, நிா்வாகிகள் சென்னை ரெட்சன் சி.அம்பிகாபதி, மடத்துக்குளம் கே.மாரிமுத்து, நாமக்கல் பழனிசாமி, மாநில மகளிா் அணி இணைச் செயலா் சீதா பழனிசாமி, புதுக்கோட்டை நகா்மன்ற முன்னாள் தலைவா் ராஜசேகா் ஆகியோரும் திமுகவில் இணைந்தனா்.
ராஜிநாமா: திமுகவில் இணைந்ததைத் தொடா்ந்து, ஓ.பன்னீா்செல்வம், ஐயப்பன் ஆகியோா் தங்களது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பதவியை ராஜிநாமா செய்து, அதற்கான கடிதத்தை சட்டப்பேரவைச் செயலா் சீனிவாசனிடம் வழங்கினா்.
அன்பானவா், பண்பானவா்: ஓபிஎஸ் குறித்து முதல்வா் ஸ்டாலின்
‘திமுகவில் இணைந்துள்ள முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வத்தை வரவேற்கிறேன்; அவா் அன்பானவா், பண்பானவா்’ என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவு: தாய்க் கட்சியான திமுகவில் இணைந்துள்ள முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வத்தை வரவேற்கிறேன். திராவிட இயக்கத்தின் மாபெரும் தலைவரின் (நீதிக் கட்சித் தலைவா் சா் பி.டி.பன்னீா்செல்வம்) பெயரைத் தாங்கிய அவா், திராவிட இயக்கக் கொள்கை காக்கும் நம் பேரியக்கத்தில் இணைந்துள்ளாா்.
2026 பேரவைத் தோ்தல் என்பது தமிழ்நாட்டுக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையிலான ஜனநாயகப் போா். இதை உணா்ந்துதான் பல்வேறு ஜனநாயக சக்திகளும் திமுக கூட்டணியில் இணைந்து வருகிறாா்கள்.
நம்மோடு இணைந்துள்ள ஓ.பன்னீா்செல்வம் அன்பானவா், பண்பானவா், அடக்கமானவா். அவரது வருகை நல்வரவாகட்டும் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா் முதல்வா் ஸ்டாலின்.
டிரெண்டிங்
திமுகவின் ‘பி-டீம்’ ஓபிஎஸ் என்பது நிரூபணம்: அதிமுக
திமுகவில் இணைந்தார் ஓபிஎஸ்! ஏன்?
திமுகவில் இணைந்தார் ஓ. பன்னீர்செல்வம்!
திமுகவில் ஓ.பி.எஸ். இணைந்தால் மகிழ்ச்சி: தங்க.தமிழ்ச்செல்வன்
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...