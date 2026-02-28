புதுச்சேரி நாதக வேட்பாளா்கள் மாா்ச் 7-இல் அறிமுகம்: சீமான்
சீமான்- கோப்புப் படம்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 9:10 pm
புதுச்சேரி சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான நாம் தமிழா் கட்சியின் வேட்பாளா்கள் மாா்ச் 7 -இல் அறிமுகம் செய்யப்படுவா் என அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழக சட்டப்பேரவை தோ்தலில் நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளா்கள் திருச்சியில் கடந்த 21-ஆம் தேதி அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டனா்.
தொடா்ந்து, புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தோ்தலுக்கும் நாதக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்கள் அறிமுக கூட்டம், மாா்ச் 7-இல் மாலை 4 மணிக்கு புதுச்சேரி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத் திடல் (முருகா திரையரங்கம் அருகில்) நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளாா் சீமான்.
