வைகோவுக்கு 82 வயதா? 28-ஆ என சந்தேகம் வருகிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின்

வைகோவுக்கு 82 வயதா? அல்லது 28 வயதா என்ற சந்தேகம் வருகிறது என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார்.
MK Stalin | முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
Updated on
1 min read

திருச்சி: மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோவுக்கு இப்போது 82 வயதா? அல்லது 28 வயதா என்று எனக்கு சந்தேகம் வருகிறது என்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறினார்.

திருச்சியில் இருந்து மதுரைக்கு வைகோ மேற்கொள்ளும் சமத்துவ நடைபயணத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், மதிமுக தலைவர் வைகோவின் நெஞ்சுரம், வேகத்தைப் பார்க்கும் போது அவருக்கு 82 வயதா அல்லது 28 வயதா என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது.

அவரது காலடி படாத இடமே இல்லை எனும் அளவுக்கு மக்கள் பிரச்னைக்காக நடைப்பயணம் செய்தவர் வைகோ. திராவிட பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவர் வைகோ. அதே பல்கலையில்தான் நானும் பயின்றேன். தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு, பெண்களுக்கு கல்வி உள்பட உரிமைகள் கிடைக்க போராடியவர் பெரியார். கருணாநிதியுடன் அருகில் இருந்து பாடங்களைக் கற்றவர் வைகோ. வைகோவின் சமத்துவ நடைபயணம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகள். முதுமையை முற்றிலும் தூக்கியெறிந்துவிட்டு நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார் வைகோ என்று முதல்வர் கூறினார்.

DMK
vaiko

