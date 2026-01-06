தமிழ்நாடு

ஜன. 9, 10ல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

தமிழகத்தில் கனமழை எப்போது?
மிக கனமழை எச்சரிக்கை
மிக கனமழை எச்சரிக்கை
தமிழகத்தில் ஜனவரி 9. 10- மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

தென்கிழக்கு வங்கக்கடலை ஒட்டிய இந்தியப் பெருங்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி உருவாகியுள்ளது. இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியானது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 155 ஆண்டுகளில் ஜனவரியில் உருவாகும் 21வது புயல் இதுவாகும்.

ஜனவரி 9ல் புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் மிகக் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதேசமயம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், அரியலூர், திருச்சி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 7 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

ஜனவரி 10ல் செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரியில் மிகக் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

