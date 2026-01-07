பொங்கல் பரிசுத் தொகை திட்டம்: சென்னையில் இன்று முதல்வா் தொடக்கம்
2.22 கோடி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ரூ.3,000 ரொக்கத்துடன் கூடிய பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கும் திட்டத்தை சென்னை ஆலந்தூரில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வியாழக்கிழமை (ஜன. 8) தொடங்கி வைக்கிறாா்.
தமிழா் திருநாள் பொங்கல் பண்டிகை ஜன. 15-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தப் பண்டிகையை அனைத்து தரப்பினரும் சிறப்பாகக் கொண்டாடும் வகையில், தமிழக அரசு சாா்பில் 2 கோடியே 22 லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 710 அரிசி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கும், இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வாழும் குடும்பங்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பாக ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சா்க்கரை, கரும்பு, வேஷ்டி-சேலையுடன் ரூ.3,000 வழங்கப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், சென்னை ஆலந்தூரில் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைக்கிறாா்.
இதேபோல், அமைச்சா்கள் தங்களுக்குரிய மாவட்டங்களில் இந்தத் திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறாா்கள் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.