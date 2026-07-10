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தமிழ்நாடு

வார விடுமுறை: 1,565 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

வார விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு 1,565 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு விரைவு போக்குவரத்துக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 4:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வார விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு 1,565 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அரசு விரைவு போக்குவரத்துக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அரசுவிரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

வார விடுமுறை நாள்களை முன்னிட்டு சென்னை கிளாம்பாக்கத்திலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) 420 பேருந்துகளும், சனிக்கிழமை(ஜூலை 11) 350 பேருந்துகளும், சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து 55 பேருந்துகளும், பெங்களூா், திருப்பூா், ஈரோடு, கோவை ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களுக்கும் 200 சிறப்பு பேருந்துகளும், மாதவரத்திலிருந்து 20 சிறப்பு பேருந்துகளும், ஞாயிற்றுக்கிழமை சொந்த ஊா்களிலிருந்து சென்னை, பெங்களூா் திரும்ப 445 சிறப்பு பேருந்துகளும் என மொத்தம் 1,565 பேருந்துகள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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