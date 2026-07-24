சென்னை, ஜூலை 23: அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கோவை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை அந்தக் கட்சியின் மூத்த நிா்வாகிகளும், முன்னாள் அமைச்சா்களுமான எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோா் புறக்கணித்தனா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுகவில் மாவட்ட நிா்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், கோவை, திண்டுக்கல் மாவட்ட நிா்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் கோவை தெற்கு மாவட்ட புகா் செயலரான பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு பதிலாக நியமிக்கப்பட்ட செ.ம.வேலுசாமி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா். ஆனால், எஸ்.பி.வேலுமணி மற்றும் அவரது ஆதரவாளா்கள் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்தனா்.
அதேபோன்று, திண்டுக்கல் மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கலந்து கொண்டாா். ஆனால், முன்னாள் அமைச்சா் நத்தம் விஸ்வநாதன் புறக்கணித்தாா்.
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