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தமிழ்நாடு

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் ஜாமீன் மனு: காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு!

திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணை தொடர்பாக...

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விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன். - கோப்புப்படம்

Updated On :23 ஜூலை 2026, 4:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக பதிவான வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணையில், காவல் துறை பதிலளிக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திமுக பொதுக்கூட்டத்தில், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் குறித்து, விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ ஜீ.வி. மார்க்கண்டேயன் அவதூறாக பேசியதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கில் கடந்த திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்ட மாா்க்கண்டேயன் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில் தமக்கு ஜாமீன் கோரி மார்கண்டேயனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்கோரி போலீஸார் தாக்கல் செய்த மனுவை தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதேபோல, ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவையும் தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

இந்நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரியும், ஜாமீன் கோரியும் மார்கண்டேயன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்கக்கோரி நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு வழக்குரைஞர் எஸ். காசிராஜன் முறையிட்டார். இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு விசாரணைக்கு எடுப்பதாக தெரிவித்தார்.

இந்த நிலையில், திமுக எம்எல்ஏ மார்கண்டேயன் ஜாமீன் கோரிய வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் மூத்த வழக்குரைஞர் பி.வில்சன், காவல் துறை தரப்பில் மாநில அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்குரைஞர் ஜான் சத்யன் ஆஜராகினர்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ஜாமீன் கோரிய மனுவுக்கு, காவல் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை திங்கள்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தார்.

Summary

The court has ordered the police to file a response regarding the bail petition of Vilathikulam DMK MLA Markandeyan, who was arrested in a case involving alleged defamatory remarks made against Chief Minister Vijay.

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