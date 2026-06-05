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தமிழ்நாடு

காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் முதல்வர் விஜய் மரியாதை!

காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் முதல்வர் விஜய் மரியாதை செலுத்தியது பற்றி...

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காயிதே மில்லத் நினைவிடத்தில் முதல்வர் விஜய் மரியாதை - X

Updated On :5 ஜூன் 2026, 10:39 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் காயிதே மில்லத்தின் நினைவிடத்தில் முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை காலை மரியாதை செலுத்தினார்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும் இந்திய முஸ்லின் லீக் கட்சியின் நிறுவனருமான காயிதே மில்லத்தின் பிறந்த நாள் விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள காயிதே மில்லத் நினைவிடத்துக்குச் சென்ற முதல்வர் ஜோசப் விஜய், மலர் போர்வைப் போர்த்தி மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்த நிகழ்வில், இந்திய முஸ்லிம் லீக் கட்சித் தலைவர் காதர் மொய்தீன், அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ஷாஜகான் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

Summary

Chief Minister Vijay pays tribute at the Quaid-e-Millat memorial!

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