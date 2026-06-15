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தமிழ்நாடு

தேனி மாவட்டத்துக்கு நாளை மஞ்சள் எச்சரிக்கை!

நாளை கனமழை பெய்யும் மாவட்டத்தைப் பற்றி...

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மஞ்சள் எச்சரிக்கை - file photo

Updated On :15 ஜூன் 2026, 4:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் நாளை தேனி மாவட்டத்துக்கு கனமழை எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.

ஜூன் 16(நாளை) மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், நாமக்கல், சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

தேனி மாவட்டத்தில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

ஜூன் 17, 18ல் இராமநாதபுரம், மதுரை, மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

The Meteorological Department has issued a heavy rain warning for Theni district in Tamil Nadu for tomorrow.

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